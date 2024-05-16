Братислава, 16 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула был не согласен с действиями правительства страны. Он поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружения Киеву. Об этом 16 мая на пресс-конференции заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

Radovan Stoklasa / AP/TASS

«Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета ― это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством», ― сказал глава МВД.

Он добавил, что именно по этим причинам подозреваемый решил совершить покушение на председателя правительства.

Известно, что обвиняемый в покушении на убийство словацкого премьера участвовал в акциях в поддержку Украины. 24 апреля Юрая Цинтулу заметили среди тех, кто выступал с антиправительственными лозунгами. Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес власти.

Правительство Роберта Фицо в ноябре 2023-го заблокировало выделение Словакией нового пакета военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Премьер заявил, что поставки оружия киевскому режиму только увеличивают количество погибших. Он также подчеркнул, что не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Кроме того, Фицо выступал с осуждением санкций против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера совершили 15 мая в городе Гандлове, когда Фицо вышел пообщаться с жителями. Местный писатель-пенсионер вышел из толпы и произвёл несколько выстрелов. Пули попали политику в грудь, живот и конечности. На вертолёте его оперативно доставили в больницу, где провели длительную операцию.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю. Ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

Глава МВД республики заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. Нападавший мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля, предположил министр.

В Кремле осудили покушение на премьер-министра Словакии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России считают его абсолютно неприемлемым. Он выразил надежду на то, что Фицо поправится как можно быстрее, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что покушение на Фицо было проявлением в поступке маргинала квинтэссенции русофобии в Европе. Он сравнил стрелявшего в главу правительства с сербским националистом Гаврило Приципом, который в 1914 году убил австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда, спровоцировав начало Первой мировой войны.