Братислава, 16 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо спланировали заранее. Об этом 16 мая заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на пресс-конференции после экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики.

Global Look Press/M. Popow/imago stock&people

По его словам, это не было случайностью. Он отметил, что стрелявший — «одиночка», который ранее присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров.

Как подчеркнул министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, преступника, стрелявшего в Фицо, обвинили в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шутай-Эшток заявил, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны после покушения на Фицо. Он обратил внимание на полные ненависти комментарии в соцсетях и попросил общественность воздержаться от негативных призывов.

В апреле Фицо заявлял, что опасается нападений на членов правительства. Он отметил высокий накал в обществе.

На премьера Словакии напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу на вертолёте.

Врачи успешно прооперировали Фицо после покушения. Операция длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства словацкого премьера ввели в состояние искусственной комы. 16 мая телеканал Markiza сообщил, что угроза жизни политика сохраняется.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшему в премьера. Ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.