Министр обороны Словакии: покушение на Фицо спланировали заранее
Братислава, 16 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо спланировали заранее. Об этом 16 мая заявил министр обороны страны Роберт Калиняк на пресс-конференции после экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики.
По его словам, это не было случайностью. Он отметил, что стрелявший — «одиночка», который ранее присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров.
Как подчеркнул министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, преступника, стрелявшего в Фицо, обвинили в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Шутай-Эшток заявил, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны после покушения на Фицо. Он обратил внимание на полные ненависти комментарии в соцсетях и попросил общественность воздержаться от негативных призывов.
В апреле Фицо заявлял, что опасается нападений на членов правительства. Он отметил высокий накал в обществе.
На премьера Словакии напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу на вертолёте.
Врачи успешно прооперировали Фицо после покушения. Операция длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства словацкого премьера ввели в состояние искусственной комы. 16 мая телеканал Markiza сообщил, что угроза жизни политика сохраняется.
Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшему в премьера. Ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.
Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.