Братислава, 8 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Новое правительство Словакии отклонило инициативу предшествующего кабмина о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро, следует из документов, рассмотренных кабинетом министров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в материалах.

Предыдущий состав правительства предлагал выделить Украине 40,3 млн евро на военные нужды.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики.

26 октября Роберт Фицо заявил, что перед специальной военной операцией на Украине украинские фашисты совершали атаки на мирное население Донбасса. 28 октября американский журнал Newsweek проинформировал о том, что решение нового премьер-министра Словакии перестать оказывать военную помощь Украине стало неприятным сюрпризом для Киева.