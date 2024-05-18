Братислава, 18 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Писателя Юрая Цинтулу, который несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в суд на первое слушание. Об этом сообщило издание SME.

Кадр из видео Юрий Цинтула

При транспортировке подозреваемого обеспечили особые меры безопасности. Десятки областных полицейских, а также спецназовцев с автоматами охраняли улицу, чтоб не допустить прохода журналистов и общественности на территорию суда, рассказало издание.

Прокурор намерен требовать ареста 71-летнего писателя под стражу. Сам Цинтула заявил, что якобы хотел только ранить премьера, но не планировал убивать.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Когда политик вышел поприветствовать жителей города Гандлова, злоумышленник произвел несколько выстрелов. Пули попали Фицо в грудь, живот и конечности. Пострадавшего срочно прооперировали, но понадобилась вторая операция, которую провели 17 мая. Врачи оценили состояние политика как тяжёлое.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что обвиняемый ранее участвовал в протестах, выражая недовольство политикой Фицо. Министр назвал задержанного одиночкой, отметив, что он не состоял в радикальных организациях.

В Кремле осудили покушение на премьер-министра Словакии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее большой трагедией и выразил надежду на то, что Фицо поправится как можно быстрее.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал чудовищным преступлением покушение на словацкого премьера. Глава государства передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.