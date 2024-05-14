Москва, 14 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что выборы на Украине состоятся, когда украинцы согласятся, что условия позволяют.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она отметила, что США по-разному глумились над украинской государственностью: там был и третий «тур» президентских выборов, и правительство, приведённое путём антиконституционного переворота.

«А вот выборов в «подходящих для украинцев условиях» ещё не было. Страшно представить, что это за «подходящие условия», о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамёна Зеленского?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, они посетили одну из киевских пиццерий. О деталях переговоров во время рабочего ланча не сообщалось.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным.

Легитимность Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что с юридической точки зрения это придётся сделать в любом случае.

Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.