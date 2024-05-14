Захарова прокомментировала слова Блинкена о выборах на Украине
Захарова напомнила Блинкену, как США глумились над украинской государственностью
Москва, 14 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что выборы на Украине состоятся, когда украинцы согласятся, что условия позволяют.
Она отметила, что США по-разному глумились над украинской государственностью: там был и третий «тур» президентских выборов, и правительство, приведённое путём антиконституционного переворота.
«А вот выборов в «подходящих для украинцев условиях» ещё не было. Страшно представить, что это за «подходящие условия», о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамёна Зеленского?» — написала Захарова в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Блинкен прибыл в Киев. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, они посетили одну из киевских пиццерий. О деталях переговоров во время рабочего ланча не сообщалось.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.
Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным.
Легитимность Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что с юридической точки зрения это придётся сделать в любом случае.
Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.