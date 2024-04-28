Москва, 28 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

Global Look Press/Ukraine Presidency Владимир Зеленский

«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что с юридической точки зрения это придётся сделать в любом случае.

«И ему (Зеленскому) как-то придётся оправдываться. Но для нас главное — мы должны продолжить специальную военную операцию. Мы должны обезопасить себя», — подчеркнул он.

Также ВС России должны выполнить те задачи, которые были поставлены с началом специальной военной операции, заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным. Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Накануне, 27 апреля, на Украине Верховный суд начал производство по делу против Рады в связи с непроведением выборов президента. Истец — житель Чернигова Олег Серик потребовал признать противоправным бездействие парламента Украины, не назначившего выборы президента страны на 31 марта 2024 года, когда выборы должны были состояться (через пять лет после проведения предыдущих).