Киев, 14 мая, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сводил приехавшего с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена в одну из пиццерий, сообщил 14 мая телеканал Freedom.

Кадр из видео

«Кулеба пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию», — сообщили журналисты.

По их данным, пиццерию открыли бывшие украинские бойцы. Внутри на стенах заведения развесили фотографии украинских военных и флаг Украины. На кадрах видно, как Кулеба и Блинкен зашли в пиццерию. Для них уже накрыли стол и подали две пиццы.

Детали переговоров между политиками пока неизвестны.

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Кулеба не в первый раз водит госсекретаря США в заведения общепит. В сентябре 2023 года Кулеба пригласил Блинкена в киевский McDonald’s. Госсекретарь США тогда заказал картошку фри, а украинский министр — вишнёвый пирожок.

На встрече с госсекретарём США Кулеба рассказал, как в юности избавлялся от похмелья. По его словам, двойной чизбургер и большая порция кока-колы были лучшим завтраком с похмелья. На это Блинкен тогда заявил, что с ним такого не случалось.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен 14 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Стороны обсудят вопросы оказания военной помощи Украине. Предположительно, Блинкен пробудет на Украине два дня.

Комментируя визит Блинкена в Киев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен добиваться своих целей. Песков добавил, что российской стороне известно о нервозности в Киеве, ЕС и США из-за обстановки в зоне спецоперации. При этом, как добавил пресс-секретарь российского лидера, пока нечего комментировать.