Вашингтон, 14 мая, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов оказания Вашингтоном военной помощи Украине. Об этом 14 мая сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Уточняется, что глава Госдепа США встретится с украинскими чиновниками и активистами. Он намерен обсудить вопросы укрепления обороны украинской армии с помощью военных поставок США и попытку «вернуть инициативу на поле боя». Визит Блинкена, по предварительной информации, продлится два дня.

Отмечается, что это первый визит на Украину высокопоставленного американского чиновника после одобрения Конгрессом США и подписания главой Белого дома Джозефом Байденом законопроекта о выделении дополнительных средств на военную помощь Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издание Politico сообщало о предстоящем возможном визите на Украину госсекретаря США Блинкена в течение недели. При этом в недельном графике мероприятий с участием главы Госдепа визит в Киев не указывался, официального объявления о возможной поездке на Украину Госдепартамент не делал.

Соединённые Штаты отправили Украине новый транш помощи из-за страха перед продвижением Вооружённых сил России, написала газета New York Post. В материале сослались на госсекретаря США Блинкена, который назвал эту помощь «срочно необходимой» в то время, как ВС России предпринимают активные действия в Харьковской области.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции.