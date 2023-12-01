Киев, 1 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов в стране из-за их «опасности и бессмысленности». По его утверждению, сам он к выборам готов, но общество хочет иного, следует из его интервью агентству Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По признанию украинского лидера, он не представляет, что покинет свой пост, пока продолжается украинский конфликт. Зеленский заявил, что невозможно представить, насколько сложна его работа.

«Это было бы очень несправедливо, неправильно и определённо демотивировало бы», — процитировало его агентство.

При этом именно он лично заявлял, что проводить сейчас выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит. Законодательно на Украине запрещаются выборы во время военного положения, но в случае принятия парламентом необходимых изменений, такая возможность появляется. СМИ также отмечали, что отдельные западные политики настаивают на проведении парламентских и президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на военное положение.

Как сообщало ИА Регнум, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября объявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов, в том числе президентских. По его словам, западные союзники не требуют переизбрания украинской власти. В свою очередь экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Украина находится на грани капитуляции и Зеленскому лучше покинуть свой пост, если он не хочет повторить судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини. По мнению эксперта, чем раньше Зеленский перестанет управлять страной, тем будет лучше для него самого.