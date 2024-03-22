Нью-Йорк, США, 22 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Единоличное решение главы киевского режима Владимира Зеленского не проводить президентские выборы на Украине сделает его нелегитимным с 21 мая. Об этом 22 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Source: Keystone Press Agency / Global Look Press Владимир Зеленский

«Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая», — указал постпред России на заседании СБ ООН.

Дипломат указал на тот факт, что Россия не раз убеждалась в недоговороспособности киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. При этом, по его словам, проводить сейчас выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября 2023 года объявил, что в 2024 году на Украине не будет никаких выборов. По его словам, Запад не требует переизбрания украинской власти.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 19 февраля 2024 года заявил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая. Кроме того, Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить выборы президента.

В марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва по-прежнему готова к переговорам, однако они должны быть основаны на сложившихся реалиях, в том числе при условии признания новых регионов России.

Киевский режим при этом отрицает возможность проведения каких-либо переговоров. Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой.