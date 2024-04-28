Москва, 28 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Передача акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы» — это ответ на возможное изъятие российских активов. Такое мнение 28 апреля ИА Регнум высказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя призыв Европейского союза к России пересмотреть меры в отношении «дочек» Ariston и Bosch по передаче активов в управление «Газпром бытовые системы».

Александр Демьянчук/ТАСС

В ЕС считают, что такие действия со стороны российских властей демонстрируют «непредсказуемость» России в экономической деятельности.

Светов отметил, что Запад признаёт только свои санкции и считает, что другие страны должны ему подчиняться. Он напомнил слова главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, который сравнил Европу с «садом», а окружающий её мир — с «джунглями».

«Власти «благоухающего европейского сада», решили, что «дикарям» вроде России в этом «саду» делать нечего, и начали притеснять нашу страну за то, что она не подчиняется их правилам. Указ президента России Владимира Путина о передаче акций Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы» был принят в ответ на законопроект США, позволяющий конфисковать российские активы. В европейских странах также обсуждают изъятие российских активов. Передача акций двух компаний является предупреждением Западу. Российским властям следует и дальше последовательно и целенаправленно отвечать на недружественные действия Запада», — подчеркнул Светов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, расширяется перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Вице-премьер Италии, глава МИД Антонио Таяни 27 апреля заявил, что посла России в Риме Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии из-за решения о передаче активов, заявил. По его словам, министерство намерено просить у посла разъяснений.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства.

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Президент РФ может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 апреля заявил, что США, принявшие закон о конфискации российских активов, создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. Россия может дать на него асимметричный ответ.

Он отметил, что симметрично ответить на «штатовское хамство» с беззастенчивым хищением ценностей Россия не может, так как просто не располагает значимым количеством американского имущества. Тем не менее Москва может предпринять болезненные для США действия, в том числе с помощью так называемых реторсий, предусмотренных в законодательстве РФ.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, Москва предостерегает Брюссель от этих действий. Она отметила, что ответственность за последствия попыток воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе и лично на его политическом руководстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС. По его словам, принятие подобных решений отразится на мировой экономике и может стать серьёзным потрясением для её устоев.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил депутат.