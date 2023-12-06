Москва, 6 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента России в отношении имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран. Информация опубликована на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно новому закону, президент России вправе вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран.

Изменения были внесены в формате поправок ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

Поправки расширяют полномочия главы государства по установлению экономических мер в отношении недружественных государств. Так, президент сможет вводить особый порядок для сделок между гражданами РФ и юридическими лицами и компаниями из недружественных стран.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя. Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Также указом закреплено, что временное управление активами недружественных стран в Российской Федерации может прекращаться по решению президента.

Ранее, 16 июля, президент подписал указ, согласно которому акции компаний «Балтика» и Danone передали Росимуществу.