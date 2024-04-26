Москва, 26 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации.

РИА Новости / Михаил Метцель

Документ, в частости, расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Временным управляющим выступает АО «Газпром бытовые системы».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управление предусмотрено также по указанию президента.

В июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума он отмечал, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях и по сути это российские товары, только с иностранным логотипом. При этом Путин отметил, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, наоборот, предлагали западным компаниям подумать о последствиях.

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Глава государства может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.