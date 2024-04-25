Москва, 25 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 25 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Nikita Dezhurny

Он подчеркнул, что российская сторона весьма последовательна в этом вопросе, но характер ответных мер будет зависеть от течения дискуссии в кругу противников Москвы. Пока можно заметить, что США обсуждают действия в отношении активов с фактически подчинёнными им европейскими странами, в которых оказалась значительная доля этих активов.

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно», — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что о мерах экономического реагирования представители руководства России уже высказывались, решения будут не по принципу «или-или». В Москве изучают оптимальную форму реакции с контрмерами по активам и дипломатическими мерами реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима.

Возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По её мнению, это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе все понимают, что этого делать нельзя.

Ответные меры на изъятие российских активов на Западе будут соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.