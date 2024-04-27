Москва, 27 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. США, принявшие закон о конфискации российских активов, создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. Россия может дать на него асимметричный ответ, заявил 27 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, возможно обращение взыскания, например, по решению суда, на находящееся в российской юрисдикции имущество частных лиц: деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права. Эти лица обычно выступали как инвесторы, и Россия гарантировала неприкосновенность их права на частную собственность.

«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — пояснил Медведев.

Он отметил, что симметрично ответить на «штатовское хамство» с беззастенчивым хищением ценностей Россия не может, так как просто не располагает значимым количеством американского имущества. Тем не менее Москва может предпринять болезненные для США действия, в том числе с помощью так называемых реторсий, предусмотренных в законодательстве РФ.

Это ответные ограничения в отношении прав граждан и юридических лиц тех государств, которые ввели ограничения прав для российских физлиц и компаний. По мнению Медведева, правило реторсий нужно расширить и предусмотреть помимо ограничения прав иностранцев ещё их прекращение. Это позволит обратить иностранное имущество в пользу Российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля американский президент Джо Байден подписал законопроект, который позволит ему без утверждения Конгресса конфисковать российские активы в США на нужды восстановления Украины.

Ранее, 20 апреля, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов.