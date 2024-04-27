Брюссель, 28 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Страны Евросоюза посчитали, что меры России в отношении «дочек» Ariston и Bosch по передаче активов в управление «Газпром бытовые системы» не соответствуют международному праву и на этом основании призвали отказаться от этого решения. Об этом говорится в распространённом заявлении ЕС.

Global Look Press/dpa

«Европейский союз призывает Россию пересмотреть эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, затронутыми ими», — говорится в тексте.

Кроме того, в ЕС считают, что такие действия со стороны российских властей демонстрируют «непредсказуемость» России в экономической деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, расширяется перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии из-за решения о передаче активов, заявил 27 апреля вице-премьер Италии, глава МИД Антонио Таяни. По его словам, министерство намерено просить у посла разъяснений.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства.

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Президент РФ может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.