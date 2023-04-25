Москва, 25 апреля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Также указом Путина закреплено, что временное управление активами недружественных стран в Российской Федерации может прекращаться по решению президента.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, доли в Фортум и Юнипро.

Как сообщало ИА REGNUM, замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» заявил, что крах западной экономической модели развития — не за горами.

Медведев допустил отказ от таких валют, как евро и доллар, в обозримой перспективе при распространении цифровых денег. Он предположил, что в будущем Европа может вернуться к национальным валютам, поскольку евро утратит роль универсального платёжного средства.