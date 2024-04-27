Рим, 27 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Посла России в Риме Алексея Парамонова вызовут в итальянский МИД из-за решения о передаче российской дочерней компании Ariston во владение «Газпрома». Об этом 27 апреля заявил вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни.

Andrea Alfano/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава МИД Италии Антонио Таяни

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии», — написал Таяни в соцсети Х.

По его словам, итальянское правительство попросит у посла разъяснений по ситуации с национализацией Ariston Thermo Group.

Он добавил, что Италия также работает по этому вопросу с Брюсселем и Берлином.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и Bosch в управление «Газпром бытовые системы».

Документ, в частности, расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH (принадлежит Bosch).

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства.