Москва, 24 апреля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Министра обороны России Сергея Шойгу уведомили заранее о задержании его заместителя Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Шойгу

Он отметил, что Шойгу заранее знал о планируемом задержании Иванова. Кроме того, о громком задержании доложили и президенту Владимиру Путину.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 апреля Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.

Вечером 23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме замминистра, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Иванова задержали на рабочем месте. При этом он не признал вину в получении взятки.

Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции. В отношении замминистра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Как отметили в суде, обвиняемый вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки.

Кроме того, по делу замминистра обороны суд арестовал Сергея Бородина. Фигуранту также избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.