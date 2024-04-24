Москва, 24 апреля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал своей вины, сообщили в правоохранительных органах.

mod russia/Global Look Press Тимур Иванов

«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — сообщили там.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Сегодня, 24 апреля, Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Басманный суд Москвы на время расследования арестовал его на два месяца.

Вместе с Ивановым суд арестовал до 23 июня Сергея Бородина. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.