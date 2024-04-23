Москва, 23 апреля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который был задержан 23 апреля силовиками, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Сергей Пивоваров/ РИА Новости Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Из сообщения пресс-службы Следственного комитета России следует, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Особо крупный размер считается от суммы 1 млн рублей. Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по этой статье.

Как сообщало ИА Регнум, Иванов родился в 1975 году в Москве. Он является действительным государственным советником I класса и кандидатом экономических наук.

В мае 2016 года он был назначен заместителем министра обороны. Курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Тимура Иванова, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Следствие будет требовать ареста Иванова, заявили 23 апреля в правоохранительных органах.