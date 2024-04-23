Москва, 23 апреля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов ещё днем 23 апреля был в числе присутствующих на заседании коллегии ведомства. Об этом свидетельствуют предоставленные Минобороны кадры.

Во вторник, 23 апреля, министерство опубликовало видео, на котором глава ведомства, генерал армии Сергей Шойгу произносил вступительное слово на заседании коллегии Минобороны РФ, посвящённом ситуации в зоне спецоперации и деятельности Ленинградского и Московского военных округов.

На кадрах был запечатлён присутствующий на мероприятии замминистра Тимур Иванов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании замглавы Минобороны РФ Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители заявили, что следствие будет требовать ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова, также заранее в известность поставили министра обороны Сергея Шойгу, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.