Москва, 24 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал по уголовному делу в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова Сергея Бородина, сообщили 24 апреля в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Кадр из видео Сергей Бородин

Отмечается, что фигуранту по делу о получении взятки замминистра обороны избрана мера пресечения.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова по уголовному делу о коррупции до 23 июня 2024 года.

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Накануне вечером Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов российского оборонного ведомства.