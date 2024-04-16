Архангельск, 16 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Теракт в «Крокус Сити Холле» стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, заявил 16 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе России, которое проходит в Архангельске.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в «Крокусе», — заявил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что следователи подтвердили связь исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами.

Теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 145 человек, ещё 550 пострадали. По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей. Басманный суд 24 марта заключил исполнителей под стражу до 22 мая.

Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время допроса 7 апреля назвали имя связного, который координировал место нападения и пути отхода к границе с Украиной. Связной за месяц обозначил для террористов цель атаки, а также занимался доставкой оружия.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Об этом также заявили российский министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров. В свою очередь Патрушев добавил, что Москве пытаются навязать, что теракт совершил не Киев, а радикальные исламисты.

Президент Владимир Путин 2 апреля пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».