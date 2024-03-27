Москва, 27 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом 26 марта сообщил телеканал RT со ссылкой на члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Еву Меркачёву.

Кадр из видео

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 140 человек.

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Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.