Москва, 7 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» назвали в ходе допроса имя связного, который координировал место нападения и пути отхода к границе с Украиной. Об этом 7 апреля сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности России.

РИА Новости / Евгений Биятов

Сюжет о допросе показал «Первый канал». Террористы уточнили, что связной за месяц обозначил для них цель атаки. Он также занимался доставкой оружия. Также удалось установить, где именно обвиняемые собирались пересечь границу с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» совершили вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В результате теракта погибли 145 человек. Ещё более 500 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, которых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

27 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след Он отметил, что террористы не смогли бы организовать атаку самостоятельно, и им помогали.

Об украинском следе в деле также заявили российский министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москве пытаются навязать, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершил не Киев, а радикальные исламисты.

2 апреля президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». 4 апреля он также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.