Астана, 3 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. России пытаются навязать, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершил не Киев, а радикальные исламисты, заявил 3 апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершён не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил он.

Патрушев отметил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам, но известно, что Киев полностью контролируется США. При этом секретарь Совета безопасности России призвал также учитывать, что ИГИЛ, «Аль-Каиду» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические организации создал Вашингтон.

Как уточнил секретарь Совбеза, намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором теракта в «Крокусе», а его следы ведут к украинским спецслужбам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, 550 пострадавших. Как стало известно 3 апреля, количество детей, погибших при теракте в «Крокусе», увеличилось до шести.

Четверых исполнителей теракта арестовали. Позднее в СИЗО отправили еще пятерых соучастников. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В СК 28 марта сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты. Бортников также подчёркивал, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

В российском МИД также заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Учитывая данные расследования, ведомство передало властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц.

В Службе внешней разведки 1 апреля заявили, что в подготовке терактов на территории России Киеву помогает американская разведка. Данные СВР свидетельствуют, что при организации нападений украинцы пользуются спутниковой информацией, предоставляемой разведкой США.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.