Москва, 16 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил 16 апреля на совещании по национальной безопасности в Архангельске, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Саидакрами Рачабализода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Басманном суде

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — рассказал Патрушев.

Все, кто тем или иным образом причастен к чудовищному кровавому теракту, и аффилированные с ними лица понесут заслуженные наказания, пообещал он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы самостоятельно подготовить такой теракт без посторонней помощи.

В Службе внешней разведки России уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт, а администрация президента Джо Байдена активизировала работу по формированию искажённой картины произошедшего, однако пропагандистская риторика Вашингтона «плохо продаётся», так как американцы не могут добиться единства оценок трагедии среди членов НАТО и Евросоюза.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации подчеркнул, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в теракт в «Крокус Сити Холле».