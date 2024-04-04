Москва, 4 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже очевидно, что в террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» не обошлось без украинского следа. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Как напомнил глава МИД, Следственный комитет, Генеральная прокуратура и другие компетентные органы активно расследуют этот теракт.

«Уже сейчас очевидно <…> что не обошлось без украинского следа, тем более что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России есть сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокусе». Министр подчеркнул, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и добавил, что рассчитывает, что за этим терактом не стоят французские спецслужбы.

Директор ФСБ России Александр Бортников 27 марта также заявил о сведениях, подтверждающих украинский след. По его информации, у следователей есть данные, что непосредственные исполнители теракта в «Крокусе» получали значительные суммы денежных средств с Украины.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 3 апреля отметил, что российской стороне пытаются навязать, что ответственность за теракт в Подмосковье несут сторонники радикальной исламской идеологии, а не Киев. Он подчеркнул, что следы этой террористической атаки ведут к украинским спецслужбам.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по посетителям из автоматического оружия и подожгли концертный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, включая шесть детей. По информации главка МЧС по Московской области, ещё 551 человек пострадал.