Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Ударные беспилотники и крылатые ракеты, запущенные Ираном по Израилю, не смогли достичь территории еврейского государства, а основной ущерб был нанесён баллистическими ракетами, которые не смогли перехватить израильские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передаёт телеканал N12.

«Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию», — сообщил телеканал.

При этом по данным других СМИ, достичь Израиля смогли баллистические ракеты, которые незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе на юге страны.

В свою очередь американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников писала, что Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Сирии. На месте погибли несколько человек, среди которых два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В ответ в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Позже в этот же день министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

В ходе беседы было отмечено, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации могут привести к росту напряжённости, сказано в сообщении. Совбез ООН должен в приоритетном порядке стараться не допустить подобные сценарии и устранить их первопричины, отмечается также в заявлении.

Лавров и Амирабдоллахиан также обсудили ситуацию в секторе Газа, высказавшись за немедленное прекращение огня, решение гуманитарных проблем и создание условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств, добавила пресс-служба.

Старший научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, комментируя атаку Ирана, в беседе с ИА Регнум заявил, что ответ Израиля может вызвать очень тяжёлую войну в регионе.