Москва, 14 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности.

Известия/Зураб Джавахадзе

Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ (Исламской Республики Иран. — Прим. ред.) в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — сказано в заявлении.

Министерство также призвало граждан России, находящихся на Ближнем Востоке, следить за сообщениями и рекомендациями дипломатических служб РФ.

«Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — добавил МИД.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Иран одержал важную психологическую победу, показав свою силу и готовность ответить на действия Израиля, отметил в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.