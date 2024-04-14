«Правдивое обещание»: Иран ответил Израилю на удар по консульству в Дамаске
NYT: в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет
Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.
По данным собеседников газеты, большая часть запусков была произведена с территории Ирана, хотя несколько беспилотников были запущены из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса «земля — земля».
Удар по иранскому консульству в Дамаске
1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Сирии. На месте погибли несколько человек, среди которых два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.
Позднее, 1 апреля, американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента США напрямую сообщила Тегерану, что не знала о подготовке Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске и не принимала участия в нём. По словам чиновников США, Вашингтон получил сообщения о подготовке удара в момент, когда ВВС Израиля уже находились в небе.
После этого президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.
В свою очередь Министерство иностранных дел России решительно осудило удар Тель-Авива по консульству Ирана в Дамаске.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по региональным и международным вопросам.
Операция «Правдивое обещание»
В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 300 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Во время атаки Ирак и Иордания закрывали свои воздушные пространства для авиации на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.
Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Также он отметил, что Иран ответит с удвоенной силой, если Израиль предпримет какие-либо действия на иранской территории.
«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но Вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
По утверждению военного, целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».
Во время атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.
При этом глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ совместно с партнёрами Израиля «непревзойдённым образом» сорвали атаку Ирана.
«Ночью мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями ракет и беспилотников. Мир также увидел силу Армии обороны Израиля и силу коалиции — Израиль, США и партнёры сорвали эту атаку непревзойденным образом», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).
Вместе с тем правительство Иордании заявило, что военные королевства перехватили беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля и нарушившие воздушное пространство страны.
Удар Вооружённых сил Ирана в ночь с 13 на 14 апреля стал крупнейшей в истории атакой дронов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.
Реакция на иранскую атаку
Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал атаку законным правом Ирана на самооборону.
«Эта мера защиты, которая является законным правом Ирана на самооборону, была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия сионистского режима (Израиль. — Прим. ред.) против объектов и интересов Исламской Республики Иран. В особенности в ответ на нападение этого режима на посольство Ирана в Дамаске», — сказал он.
В свою очередь жители Тегерана в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара КСИР на атаку Израиля. Люди выражали поддержку военным страны и заявляли о продолжении атак на Израиль.
Атаку Ирана на Израильосудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.
«Я резко осуждаю серьёзную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий», — указал в заявлении Гутерриша.
Он подчеркнул, что глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Генсек ООН призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий, которые могут привести к крупному военному столкновению на Ближнем Востоке.
«Ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одну войну», — заключил генсек.
Осудил атаку и президент США Джо Байден.
«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал американский лидер.
МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности.
Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.
«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ (Исламской Республики Иран. — Прим. ред.) в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — сказано в заявлении.
Министерство также призвало граждан России, находящихся на Ближнем Востоке, следить за сообщениями и рекомендациями дипломатических служб РФ.
«Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — добавил МИД.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя атаку Ирана, заявил, чтоВашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.
Развитие эскалации
В разговоре с ИА Регнум российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.
По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимира Шаповалова, развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США.
«В дальнейшем возможны несколько сценариев развития ситуации: от сценария постепенного затухания военной угрозы, если Израиль не будет отвечать, до сценария полномасштабной войны с участием США», — пояснил эксперт.
Шаповалов отметил, что более вероятен сценарий эскалации напряжённости на Ближнем Востоке без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана.