Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

Кадр из видео

По данным собеседников газеты, большая часть запусков была произведена с территории Ирана, хотя несколько беспилотников были запущены из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса «земля — земля».

Удар по иранскому консульству в Дамаске

1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Сирии. На месте погибли несколько человек, среди которых два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

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Позднее, 1 апреля, американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента США напрямую сообщила Тегерану, что не знала о подготовке Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске и не принимала участия в нём. По словам чиновников США, Вашингтон получил сообщения о подготовке удара в момент, когда ВВС Израиля уже находились в небе.

После этого президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.

В свою очередь Министерство иностранных дел России решительно осудило удар Тель-Авива по консульству Ирана в Дамаске.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по региональным и международным вопросам.

Операция «Правдивое обещание»

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 300 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

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Во время атаки Ирак и Иордания закрывали свои воздушные пространства для авиации на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.

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Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Также он отметил, что Иран ответит с удвоенной силой, если Израиль предпримет какие-либо действия на иранской территории.

«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но Вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

По утверждению военного, целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».

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Во время атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

При этом глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ совместно с партнёрами Израиля «непревзойдённым образом» сорвали атаку Ирана.

«Ночью мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями ракет и беспилотников. Мир также увидел силу Армии обороны Израиля и силу коалиции — Израиль, США и партнёры сорвали эту атаку непревзойденным образом», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Вместе с тем правительство Иордании заявило, что военные королевства перехватили беспилотники, запущенные из Ирана в сторону Израиля и нарушившие воздушное пространство страны.

Удар Вооружённых сил Ирана в ночь с 13 на 14 апреля стал крупнейшей в истории атакой дронов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

Реакция на иранскую атаку

Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал атаку законным правом Ирана на самооборону.

«Эта мера защиты, которая является законным правом Ирана на самооборону, была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия сионистского режима (Израиль. — Прим. ред.) против объектов и интересов Исламской Республики Иран. В особенности в ответ на нападение этого режима на посольство Ирана в Дамаске», — сказал он.

В свою очередь жители Тегерана в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара КСИР на атаку Израиля. Люди выражали поддержку военным страны и заявляли о продолжении атак на Израиль.

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Атаку Ирана на Израильосудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.

«Я резко осуждаю серьёзную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий», — указал в заявлении Гутерриша.

Он подчеркнул, что глубоко встревожен реальной угрозой разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Генсек ООН призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий, которые могут привести к крупному военному столкновению на Ближнем Востоке.

«Ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё одну войну», — заключил генсек.

Осудил атаку и президент США Джо Байден.

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал американский лидер.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности.

Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ (Исламской Республики Иран. — Прим. ред.) в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — сказано в заявлении.

Министерство также призвало граждан России, находящихся на Ближнем Востоке, следить за сообщениями и рекомендациями дипломатических служб РФ.

«Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — добавил МИД.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя атаку Ирана, заявил, чтоВашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.

Развитие эскалации

В разговоре с ИА Регнум российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимира Шаповалова, развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США.

«В дальнейшем возможны несколько сценариев развития ситуации: от сценария постепенного затухания военной угрозы, если Израиль не будет отвечать, до сценария полномасштабной войны с участием США», — пояснил эксперт.

Шаповалов отметил, что более вероятен сценарий эскалации напряжённости на Ближнем Востоке без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана.