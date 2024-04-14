Вашингтон, 14 апреля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Массированная атака ракет и ударных беспилотников Ирана по Израилю стихла по прошествии пяти часов. Такое предположение сделала New York Times со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Источники пояснили, что волна ударов, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, по всей видимости, стихла.

«Атаки длились приблизительно пять часов», — написала газета.

Как сообщало ИА Регнум, иранскую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам на территории Сирии. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.

Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на их территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран даст решительный ответ на любые действия Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции.

Руководство корпуса подчеркнуло, что «террористический режим США предупреждён». А значит, любое проявление агрессии и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведёт к «решительному и зеркальному ответу» со стороны ВС Ирана.