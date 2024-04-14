Пятичасовая атака Ирана на Израиль пошла на спад
Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака продолжалась около пяти часов
Вашингтон, 14 апреля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Массированная атака ракет и ударных беспилотников Ирана по Израилю стихла по прошествии пяти часов. Такое предположение сделала New York Times со ссылкой на двух чиновников Белого дома.
Источники пояснили, что волна ударов, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, по всей видимости, стихла.
«Атаки длились приблизительно пять часов», — написала газета.
Как сообщало ИА Регнум, иранскую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам на территории Сирии. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.
Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.
Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на их территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции.
Тегеран даст решительный ответ на любые действия Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции.
Руководство корпуса подчеркнуло, что «террористический режим США предупреждён». А значит, любое проявление агрессии и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведёт к «решительному и зеркальному ответу» со стороны ВС Ирана.