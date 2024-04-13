Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 00:27 — ИА Регнум. ЦАХАЛ нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

По информации израильских военных, БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля.

«В ответ истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлы» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, иранские беспилотники 14 апреля могут войти в воздушное пространство Израиля в промежуток времени между 02:30 и 05:00 (совпадает с мск), заявила израильская радиостанция KAN со ссылкой на оценки военных.

Военные предупредили о возможных проблемах с GPS, это связано с перехватом дронов.

13 апреля Иран нанёс удар беспилотником по Израилю. Кроме того, в сторону еврейского государства летят десятки других БПЛА.

Представитель Пентагона заявил, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля. Других комментариев в американском минобороны не дали.

Руководство Армии обороны Израиля 13 апреля подтвердило запуск иранских беспилотников в сторону страны. Израильские системы ПВО привели в повышенную боевую готовность. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.