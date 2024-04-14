Тегеран, 14 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля иранский президент Ибрахим Раиси, слова которого приводит агентство ISNA.

Iranian Presidency Office/Global Look Press Ибрахим Раиси

«Эта мера защиты, которая является законным правом Ирана на самооборону, была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия сионистского режима (Израиль. — Прим. ред.) против объектов и интересов Исламской Республики Иран. В особенности в ответ на нападение этого режима на посольство Ирана в Дамаске», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон сдерживает ближневосточный конфликт в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.