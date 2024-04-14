Тегеран, 14 апреля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Об этом 14 апреля заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери местному телеканалу Press TV.

Tomer Neuberg/AP/TASS

«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — сказал Багери.

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Как сообщало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.