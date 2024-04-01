Тегеран, 2 апреля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли в результате удара израильской авиации по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Об этом 1 апреля сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу указанного военно-политического формирования.

Кадр из видео

Речь идёт о Мохаммаде Реза Захеди и Мохаммаде Хади Хаджи Рахими. Кроме того, при атаке погибли ещё пять офицеров КСИР, которые сопровождали генералов.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в силах безопасности Ливана, написало о том, что в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб Мохаммад Реза Захеди.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация ударила по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание дипломатической миссии оказалось полностью разрушено.

Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на контрмеры и ответ Израилю. В Тегеране также подчеркнули, что израильский удар стал грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека.

Министерство иностранных дел России решительно осудило действия Израиля в отношении иранского консульства. Ведомство призвало Израиль прекратить свои агрессивные шаги.