Москва, 14 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Ответ Израиля на ночную массированную атаку Ирана может вызвать очень тяжёлую войну в регионе. Такое мнение 14 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, комментируя массированную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

Марьясис отметил, что Иран должен был ответить на атаку Израиля против иранских дипломатических объектов в Сирии, и этот ответ был дан, но не нанёс существенного ущерба Израилю, хотя потребовал значительных усилий для его отражения.

Эксперт выразил надежду на то, что руководство Израиля проявит умеренность и не даст существенного ответа на действия Ирана, поскольку это может привести к очень тяжёлой войне в регионе. По его словам, пока арабские страны не хотят быть втянуты в длительное вооружённое противостояние, которое может стать региональной войной на Ближнем Востоке.

«Сейчас важно сдержать развитие конфликта, иначе он может обернуться очень тяжёлыми последствиями для всех его участников», — добавил востоковед.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники 12 апреля сообщил, что власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что Иран одержал важную психологическую победу, показав свою силу и готовность ответить на действия Израиля. Он разрушил миф о полной защите территории Израиля и невозможности подобных атак, отметил эксперт.