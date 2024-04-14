Тегеран, 14 апреля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Операция Ирана «Правдивое обещание» против Израиля выполнена, Тегеран не планирует её продолжать. Об этом заявил глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Vahid Salemi/AP/TASS Начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери

«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но Вооружённые силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — приводит слова Багери Press TV.

По утверждению военного, целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».

Как передавало ИА Регнум, ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского Корпуса КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.