Вашингтон, 12 апреля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Власти Ирана передали США сообщение, что в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на три осведомлённых американских источника.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим сведениям, сообщение было передано в начале текущей недели.

«Ранее на этой неделе Иран через несколько арабских стран передал сообщение администрации (президента США Джозефа — Прим. ред.) Байдена: если Соединённые Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, то силы США в регионе будут атакованы», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Пять человек погибли, ещё 12 получили ранения. Погиб в том числе командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных бесчеловечным нападением и явным нарушением международного права.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, МИД призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильской армии. В Кремле заявили, что всем сторонам следует быть сдержанными, чтобы не допустить полной дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.