Тегеран, 2 апреля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Удар ВВС Израиля по иранскому консульству в Дамаске не останется без ответа. Об этом 2 апреля заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, его слова привела на сайте администрация иранского лидера.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

«Сионистский режим (Израиль. — Прим. ред.) из-за своих неоднократных неудач и поражений <…> использует слепой террор, но он должен знать, что никогда не достигнет своих злосчастных целей с помощью таких бесчеловечных действий <…>, и это трусливое преступление не останется без ответа», — сказал он.

Иранский лидер также осудил действия израильских военных, назвав их «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

По словам Раиси, находившиеся в момент удара в иранском консульстве генералы Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими находились в Дамаске в качестве старших военных советников и «с честью присоединились к сонму мучеников» после гибели.

Президент Ирана также выразил соболезнования семьям погибших в результате израильского удара.

Как сообщало ИА Регнум, израильская авиация вечером 1 апреля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, однако силы противовоздушной обороны Сирии смогли частично отразить атаку.

Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров КСИР Мохаммад Реза Захеди. Министерство иностранных дел Ирана предупредило, что иранская сторона оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878626" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Позднее 1 апреля американский телеканал NBC сообщил, что администрация президента США напрямую сообщила Тегерану, чтоне знала о подготовке Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске и не принимала участия в нём. По словам чиновников США, Вашингтон получил сообщения о подготовке удара в момент, когда ВВС Израиля уже находились в небе.

Министерство иностранных дел России решительно осудило удар Тель-Авива по консульству Ирана в Дамаске. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля сообщил, что Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске.