Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. ЦАХАЛ совместно с партнёрами Израиля «непревзойдённым образом» сорвали атаку Ирана в ночь на 14 апреля. Об этом заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/ТАСС

«Ночью мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями ракет и беспилотников. Мир также увидел силу Армии обороны Израиля и силу коалиции — Израиль, США и партнёры сорвали эту атаку непревзойденным образом», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Галант добавил, что ЦАХАЛ и впредь будет готов к любому сценарию, отметив, что «кампания ещё не окончена».

Как передавало ИА Регнум, ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.

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Иранскую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам на территории Сирии. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.

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Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на их территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.