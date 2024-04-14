Тегеран, 14 апреля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на иранской территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) государственному телеканалу Press TV.

sayyed shahab-o- din vajedi Солдат КСИР

Представитель КСИР, говоря о прошедшей в ночь на 14 апреля атаке на Израиль, которую иранцы назвали операция «Истинное обещание», предупредил о том, что дальнейшая военная агрессия ЦАХАЛ вызовёт более масштабный ответ со стороны Ирана.

«Если израильский режим предпримет какие-либо действия на иранской земле, Иран ответит с удвоенной силой», — цитирует издание военного командира.

Как сообщало ИА Регнум, Тегеран даст решительный ответ на любые действия Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции.

Руководство корпуса подчеркнуло, что «террористический режим США предупреждён». А значит, любое проявление агрессии и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведёт к «решительному и зеркальному ответу» со стороны ВС Ирана.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.

Более 100 выпущенных Ираном вечером 13 апреля беспилотников нейтрализовали вне границ Израиля. Перехват сотни дронов обеспечили союзники — Британия и США.