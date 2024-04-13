Вашингтон, 14 апреля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов. Об этом передаёт телеканал CNN.

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

Иранские военные выпустили более 100 БПЛА.

Американский эксперт заявил телеканалу, что атака Ирана на еврейское государство 13 апреля — самая крупнейшая в нынешней современности.

Как сообщало ИА Регнум, более 100 выпущенных Ираном вечером 13 апреля беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, заявила радиостанция «Галец ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах. Перехват сотни дронов обеспечили союзники — Британия и США.

Иран в продолжении масштабной ракетной и дроновой атак на Израиль ночью 14 апреля запустил первую волну баллистических ракет в сторону еврейского государства. Цели для ударов расположены в глубине Израиля.

Тегеранцы в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске.