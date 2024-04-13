Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Более сотни выпущенных Ираном вечером 13 апреля беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля. Об этом сообщила радиостанция «Галец ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах.

Marion Doss Беспилотники

По данными источника издания, перехват сотни дронов обеспечили союзники — Британия и США.

Как передавало ИА Регнум, Иран с вечера 13 апреля направил в сторону Израиля три волны беспилотников. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

По данным агентства IRNA, Иран в продолжении масштабной ракетной и дроновой атак на Израиль ночью 14 апреля запустил первую волну баллистических ракет в сторону еврейского государства. Цели для ударов расположены в глубине Израиля.

Тегеранцы в разных районах города вышли на спонтанные митинги в поддержку ответного удара Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.