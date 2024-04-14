Вашингтон, 14 апреля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Иранскую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам на территории Сирии. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Данный вопрос можно считать завершённым», — указали на странице дипмиссии Ирана в соцсети X.

Также дипломаты подчеркнули, что в случае «ещё одной ошибки» израильских властей ответ Тегерана будет «намного жёстче».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что в большинстве случаев направленные дроны и ракеты удалось перехватить до того, как они достигли своей цели. По его словам, иранцы использовали как баллистические, так и крылатые ракеты. В Израиле незначительный ущерб «причинён одной армейской базе, ранения получила девочка-бедуинка на юге страны», пояснили военные.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право. В постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты подтвердили получение израильского запроса. Срочное заседание членов СБ ООН запланировано на 16:00 (23:00 мск) 14 апреля.

Израильская авиация 1 апреля нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского Корпуса КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей данного военного формирования.