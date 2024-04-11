Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) является ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли. Об этом 11 апреля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

кадр из видео

«Что касается массированных ударов, нанесённых высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что удары были нанесены по Трипольской и Бурштынской ТЭС,в районе бронетанкового завода (БТР) в Николаеве, а также в селе Михайло-Ларино Николаевской области, в двух районах сообщалось о нарушении электроснабжения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881146" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

8 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины. В оборонном ведомстве отметили, что удары также наносятся по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили «Искандером» склад тяжёлых беспилотников и цех по их производству в контролируемом Киевом городе Запорожье, отметили Минобороны.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.