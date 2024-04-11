Николаев, Украина, 11 апреля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Ракетный удар был нанесён по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

(сс) MSha Бурштынская ТЭС

«Ивано-Франковск получил новый прилёт в городе Бурштын, известным своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в это же время подпольщик сообщил об ударе по Трипольской ТЭЦ.

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Кроме того, удар зафиксирован в селе Михайло-Ларино Николаевской области Украины, в двух районах нарушено электроснабжение.

Утром 11 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении двух теплоэлектростанций. При этом местоположение ТЭЦ в компании не указали.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.