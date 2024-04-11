Николаев, Украина, 11 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В районе бронетанкового завода (БТР) в Николаеве был нанесён удар, на место направляются кареты скорой помощи. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В стороне завода БТР прилёт. Знаю, что работала РЭБ и засадили не по всей красоте, но хотелось бы для понимания получить картину прилёта. По идее, что-то интересное накрыли, судя по скорым, толпой туда летящим прямо сейчас», — написал Лебедев в Telegram-канале.

В это же время украинские СМИ сообщили о взрыве в городе.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Лебедев сообщил об ударах по Трипольской и Бурштынской ТЭС. Кроме того, удар зафиксирован в селе Михайло-Ларино Николаевской области Украины, в двух районах нарушено электроснабжение.

На данный момент Минобороны России не сообщало об ударах по этим объектам.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.

Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.