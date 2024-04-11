Подполье сообщило об ударе в районе бронетанкового завода в Николаеве
Николаев, Украина, 11 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В районе бронетанкового завода (БТР) в Николаеве был нанесён удар, на место направляются кареты скорой помощи. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В стороне завода БТР прилёт. Знаю, что работала РЭБ и засадили не по всей красоте, но хотелось бы для понимания получить картину прилёта. По идее, что-то интересное накрыли, судя по скорым, толпой туда летящим прямо сейчас», — написал Лебедев в Telegram-канале.
В это же время украинские СМИ сообщили о взрыве в городе.
Как передавало ИА Регнум, в этот же день Лебедев сообщил об ударах по Трипольской и Бурштынской ТЭС. Кроме того, удар зафиксирован в селе Михайло-Ларино Николаевской области Украины, в двух районах нарушено электроснабжение.
На данный момент Минобороны России не сообщало об ударах по этим объектам.
11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре.
Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.
На Украине в ночь с 10 на 11 апреля в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество.
С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.