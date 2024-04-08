Москва, 8 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, заявило 8 апреля Министерство обороны.

Удары также наносятся по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, сказано в сообщении.

Вооружённые силы России уничтожили «Искандером» склад тяжёлых беспилотников и цех по их производству в контролируемом Киевом городе Запорожье, отметило Минобороны.

«Вооружёнными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжёлых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — сказано в сообщении ведомства.

Новость дополняется.